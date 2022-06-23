政Whats噏：陸頌雄甩轆　要求唔存在嘅會議傾停電事件

屯門、元朗同天水圍日前發生大規模停電，議員陸頌雄今日（23日）去信立法會經濟發展事務委員會，要求討論周二晚電纜橋大火引發嘅大停電事件。但翻查資料發現，原來下周一(27日)嘅會議一早就改咗期，陸發信畀唔存在嘅會議，咁點討論呀？不過，改時間係咪都有機會討論？委員會主席吳永嘉就話未必，會要求政府作書面回覆，再睇情況會否加入議程啦！

陸頌雄喺信中提到，當日有多達50萬名市民受斷電影響，期間港鐵停駛，部分地區流動通訊及供水中斷，甚至醫院服務亦受阻，事件規模之大，影響之廣係本港數十年來罕見。佢要求下周一嘅會議討論事件，同時要求政府及中電派代表出席，徹查事件原因並盡快提交調查報告，為因停電蒙受損失嘅居民及商戶提供合理補償，並檢視現有設施的安全性、巡查機制、維修保養程序同應急方案。

但事實上，主席吳永嘉早前已作出指示，事務委員會下次會議已由原定嘅27日改到下月4日。換言之，個會議一早唔存在，根本無法討論有關事項。再問返吳永嘉下月4日嘅會議又會否將此納入議程討論？吳指當日已有原定議程，未必會就停電展開討論，而早前有議員就該事件提緊急質詢亦遭大主席拒絕，形容事件已經發生，並非有迫切性，會先叫政府作書面回覆，之後再睇情況係咪需要討論。