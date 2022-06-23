「縫紉繡坊」文物展明起免費參觀　見證百年修院學校史

古蹟辦聯同瑪利諾修院學校基金會今日(23日)在香港文物探知館舉行「文物復現 繡閣猶馨」傳媒預展，展示瑪利諾修院學校的「縫紉繡坊」及瑪利諾修女服務社群的歷史。是次展覽展出約70件珍貴文物，包括學校物品、校舍設計草圖、紙本刺繡圖案、縫紉配飾、祭披文物、採購訂單及各類日常用品，以及歷史照片及錄像，讓參觀者了解法定古蹟瑪利諾修院學校的建築特色及故事。由明日(24日)至9月14日，市民可到香港文物探知館專題展覽廳免費參觀。

瑪利諾修院學校基金會修院保育項目主任關智鸞提到，修院閣樓的製衣工作從1924年已經開始，不過目前只找到1949至1970年間的製衣訂單。閣樓展示出各種物品，如祭衣訂單、刺繡架、滾筒、本地著名商店紙盒，以及修女日常使用的餐具。關形容，整個保育過程就像考古般，發掘到一份份見證歷史的物件原來是十分美麗。

主辦方希望透過是次保育經驗，促進保育工作的教與學，讓學生、校友、教職員及各界人士學習保育知識並掌握各種技巧，如圖片紀錄，掃描，文物清潔及文物存檔及儲藏等工作。他們亦期待透過此計劃，讓下一代承傳修女的辦學精神，燃亮半個世紀前縫紉繡坊的古老故事，並為新一代帶來希望與動力。