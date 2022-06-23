司機胸痛入急症室後亡　法醫指死於缺血性心臟病

5旬司機因胸口痛到博愛醫院求診，在急症室等候期間疑心跳停頓，但醫護人員疑未有及時發現，直至家屬趕到發現死者無反應才有職員進行急救，惟最終仍然不治。死因裁判法庭今天（23日）就個案繼續研訊，法醫指死者的直接死因為缺血性心臟病，屬自然疾病，許多患者會突然暈倒甚至死亡。

死者胡耀強，終年54歲。他在2018年8月30日感覺胸口痛，經救護送往博愛醫院，同日離世。負責解剖死者遺體的法醫章曉妮作供指，死者兩邊肺部嚴重水腫及充血，心臟過重，左心室肥大，徵狀與缺血性心臟病脗合。另外，死者的冠狀動脈有非常嚴重的粥樣動脈硬化，左主冠狀動脈及左前降支動脈分別有75%及90%阻塞。在顯微鏡下細看，更會發現死者的心臟肌肉肥大及出現纖維化。

章醫生判斷死者的直接死因為缺血性心臟病，屬自然疾病，非一朝一夕可以造成，反映死者心臟長期不夠血和氧，導致心臟肌肉肥大、纖維化、環帶收縮和壞死，許多缺血性心臟病患者會突然暈倒及死亡，出事時間可以短至數分鐘。

案件編號：CCDI-27/2019