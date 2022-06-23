港人「移民又移居」　外國置業查詢急升　澳加樓價升幅跑贏全球

因多個國家及地區降低門檻及推出各式移民政策，令近年移民屬本港熱話。美聯集團表示近年各移民熱門地點樓價增長大幅跑贏大市，市民對外國置業的查詢急增，熱門地點如英國、澳洲及加拿大等地的查詢量飆升，在「移民又移居」熱潮持續下，相信各移民熱門地點的樓價有望繼續看俏，估計下半年環球樓價將續升5%內。

美聯集團助理董事(企業拓展)梁柏基表示，近半年外地置業查詢量急升，目前英國置業查詢佔比繼續排名首位，佔約40%，較去年同期的20%增長約1倍。他指「移民又移居」趨大眾化，間接提高港人於各地置業意欲。根據「美聯環球指數」，港人移民熱門地區樓價均明顯上揚，而2019年第1季至2022年第1季的2年多期間，「美聯環球樓價指數」升幅達19%，增幅驚人，澳洲及加拿大的樓價升幅更明顯跑贏全球多國。澳洲城市方面，悉尼、墨爾本及布里斯班，分別升43%、34%及45%；加拿大的溫哥華升40%；同期多倫多更升約67%，屬樓價升幅最多的城市。反觀另一熱門地英國，於2019年至2022年，主要城市如倫敦、曼徹斯特及伯明翰，樓價升幅分別僅為13%、24%及18%，表現明顯不及澳加兩國城市的樓價升幅，大有「追落後」的條件。梁柏基估計，下半年環球樓價有望延續升勢，預期續升約5%內，其中英國樓價尤其看俏。

此外，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷亦指出，隨英國政府早前再開放「高潛力個人(HPI)簽證」路線，意味各國「人才爭奪戰」進一步爆發。然而，透過香港的人才入境計劃取得永居身份要求嚴格，因此她呼籲政府考慮縮短永居時間需求，同時放寬各人才計劃入籍門檻，吸引各地精英來港，以補充香港人才流失的缺口。