新渡輪下周派1000張贈券　7.1免費搭3條港內及離島航線

再有公共交通工具推出免費乘搭優惠。新渡輪今日(23日)表示，下周將送出1,000張乘船贈券，市民每人可取2張，憑券可於今年7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪，前往香港不同地區感受多元化的城市魅力。

乘船贈券將於下周分2天派發。下周二(28日)早上10時，中環6號碼頭入口將派發「中環－梅窩」航線乘船贈券共300張，而北角(西)碼頭入口則派發「北角往來紅磡」及「北角往來九龍城」航線乘船贈券共200張。下周三(29日)早上10時正，中環5號碼頭入口將派發「中環－長洲」航線乘船贈券共500張。

每名市民可取乘船贈券2張，先到先得，派完即止。憑券可於2022年7月1日免費乘搭指定航線的普通渡輪普通客位一程。每券只限1人使用，不論年齡；乘客需攜同乘船贈券在選乘之航班開航前30分鐘抵達碼頭，向職員出示該券以安排乘船；座位先到先得，不設預留座位，持券者並無優先登船權利；贈券影印本無效，不可兌換現金，一經使用不設退還及退款；贈券如有遺失，不設補領。乘客可致電新渡輪查詢，亦可瀏覽網站或手機應用程式。