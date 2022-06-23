人手流失嚴重　醫管局推大灣區交流計劃　擬引入援港醫護

本港醫護流失急增，醫管局截至今年4月，過去1年全職醫生流失率高達7.9%，即約500人；全職護士流失率亦達9.5%，即約2,600人。醫管局主席范鴻齡今日(23日)出席醫管局大會後見記者時，形容當局流失情況令人憂慮，並公布當局將推出「大灣區醫生交流計劃」，引入早前於本港第5波疫情來港援助的內地醫護再次來港。范指，每人來港不超過一年時間，希望首批可有5至10名醫生。

范鴻齡解釋，當局期望引入大灣區有經驗水準的醫生，包括早前曾經援港抗疫的醫護人員，到香港繼續提供專業醫療服務。計劃初期會邀請西醫為主，他們在港待遇與海外來港醫生「一視同仁」，當局目前正與廣東省衞健委商討，包括輪替制度。范強調，內地醫生來港安排要符合兩地法規，並要獲醫委會批出有限度註冊，同時不影響優先聘用在港畢業合資格醫護，以及現職醫護升遷的原則。

范又提到，現時計劃仍商討當中，預料今年下半年會推行，計劃以增加人手為目的，不排除日後會以同樣原則聘請內地中醫師及其他職系人員來港。他坦言當局「已有心儀名單」，惟仍須廣東省衞健委同意及需要醫委會審批。他又強調，計劃會堅守兩大原則，包括以病人利益為依歸及需符合兩地法規。