國際欖球賽有望11月復辦　料招待10萬現場觀眾　仍待港府批准

闊別2年的香港國際七人欖球賽有望於下半年復辦！有外媒報道指，香港欖球總會計劃於11月復辦欖球賽，惟只舉辦男子組賽事，而參賽運動員及隨行工作人員等需接受閉環管理。欖總向東網證實，正與港府商討舉辦安排，稱該欖球賽容許公眾親身觀賞賽事，但能否於場內進食仍在討論，並披露女子組賽事期望能於明年4月復辦。民政事務局稱欖總預計有約10萬人現場觀眾，有關部門正在審議球賽相關防疫措施及安排。

受新冠肺炎疫情影響，本港年度體育盛事的香港國際七人欖球賽自2019年舉辦後，因本港嚴格防疫措施連續2年被迫取消。香港欖球總會行政總裁麥偉彬日前接受外媒訪問時表示，他們正與民政事務局及衞生防護中心商討比賽安排，相信七人欖球賽11月4日至6日於香港大球場舉行。欖總擬採用閉環管理，參賽的16隊運動員除了比賽期間，並不互相接觸，隨行的工作人員等亦只能在指定區域及隔離酒店內逗留，減少與外界接觸，並且每天接受病毒檢測，直至賽事完結。欖總預計賽事將設公眾席，會有人數上限，至於觀眾能否於看台上飲食則仍正與政府磋商。而女子組賽事則於11月繼續停辦，但期望明年4月能復辦。

麥偉彬早前向傳媒表示，防疫安排必然牽涉額外開支，也有一定挑戰，但若能獲得政府的批准，我們有信心舉行愉快的七人欖球賽，預期下個月會作出最終決定。民政事務局發言人回覆指，香港國際七人欖球賽將涉及大量海外參賽者，當中包括球員、球隊職員和比賽工作人員等，現場觀眾人數約為10萬人。政府有關部門正審議賽事的預防及控制措施和後勤安排，會適時告知審議結果。