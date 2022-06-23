優化琳寶徑休憩花園　拆現有天橋建觀景階梯　料2025年完工

恒基兆業地產於2017年成功投得中環美利道2號發展項目，並在去年向政策創新與統籌辦事處提出優化旁邊的琳寶徑休憩花園。根據最新區議會文件顯示，恒基於今年4月進行公眾諮詢，在收集意見後，恒基擬議的優化工程將分為兩個階段進行。首階段將改善公園內的設計及設施等，而第2階段將重置巴士站，同時加建觀景階梯等，未來可連接公園與美利道2號發展項目的行人通道。預計完工時間為2025年8月，總數6,200萬港元的費用由恒基負擔。

文件表示，恒基將會重新布局現時的琳寶徑休憩花園，為公眾提供開放的休憩空間，並加入藝術元素，例如為此項目而邀請的意大利藝術家洛倫佐·奎因，將為是次項目設計一個雕塑，以擺放於公園中央作裝飾之用。周邊亦會有數個「小灣區」以放置互動藝術的裝置，未來可在公園舉辦美術和科技元素結合的文化活動，例如展出迷你藝術、舉辦文化表

演，以及在午餐時段安排音樂表演等。

而在第2階段工程，公園將增設一部升降機連接行人天橋，以及一條特色的觀景階梯，而現有天橋亦建議拆除，並會在公園附近的美利道重置巴士站，以方便乘客進出公園及行人天橋網絡。觀景階梯將來可為美利道2號發展項目提供的公共行人通道連接金鐘及中環的行人網絡，並會24小時開放予公眾使用。