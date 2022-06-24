多59場所納強檢　包括屯門卓爾廣場海港酒家

政府今日(24日)刊憲，將59個指明地方納入強檢名單，涉及新冠確診個案曾到訪的地點及污水樣本驗出新冠病毒的地點。政府要求於指定期間曾身處該些指明地方的人士，須於今日或明日(24日或25日)進行病毒檢測。

確診個案曾到訪的地點：

1. 西灣河西灣河街8號君悅軒

2. 將軍澳東港城7座

3. 將軍澳將軍澳中心5座

4. 觀塘月華街8號觀月．樺峯

5. 元朗屏欣苑屏泰閣

6. 香港仔漁暉苑天暉閣

7. 上水天平路50號安盛苑

8. 將軍澳景林邨景榆樓

9. 北角栢景臺1座

10. 荃灣爵悅庭東爵軒

11. 九龍城德朗邨德珮樓

12. 柴灣新翠花園3座

13. 土瓜灣旭日街9號港圖灣

14. 屯門兆軒苑逸生閣

15. 大埔太和邨愛和樓

16. 大角咀港灣豪庭 4 座

17. 石硤尾白田邨清田樓

18. 石硤尾大坑西新邨民安樓

19. 荃灣德士古道36-60號荃薈1樓F203-208號舖 薩莉亞意式餐廳

20. 荃灣大窩口道15號大窩口街市地下25-27號舖 窩心冰室

21. 旺角洗衣街251號地下 翡翠海鮮酒家•明珠宴會廳

22. 將軍澳唐明街2號尚德廣場地下 6 號舖 新樂園

23. 旺角西洋菜北街310號地下A舖 樂吧

24. 將軍澳尚德廣場2樓216號舖 麥當勞

25. 旺角西洋菜南街1N號兆萬中心17樓 紅火鮮料火鍋專門店

26. 馬鞍山迎海‧駿岸6座

27. 赤鱲角觀景路8號國泰城1樓 國泰城職員食坊

28. 馬鞍山利安商場LG3樓306號舖 翠河餐廳

29. 屯門卓爾居5座

30. 屯門卓爾廣場3樓312號舖 海港酒家

31. 屯門屯門市廣場1期3樓3206號舖 元気寿司

32. 屯門康麗花園地下14號舖 麥當勞

33. 上環德輔道中243-247號德祐大廈地下 恆香冰室

34. 葵涌新都會廣場5樓531及540號舖 The Salted Pig

35. 西灣河興民街50號地下 活水亭

36. 柴灣藍灣廣場1樓11號舖 大快活

37. 中環德己立街17-19號德和大廈地舖 雲壽司

38. 灣仔軒尼詩道176-178號地下及閣樓 檀島咖啡餅店

39. 屯門新屯門商場2樓34-39號舖 川琦台日料理

40. 黃大仙樂富邨樂翠樓

41. 尖沙咀厚福街7號地舖 船皇

42. 尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈G02及103號舖 星巴克咖啡

43. 掃管笏愛琴海岸7座

44. 葵涌浩景臺4座

45. 將軍澳都會駅城中駅6座

46. 牛池灣彩虹邨錦雲樓

47. 長沙灣福榮街539號地下 大中華飯店

48. 牛池灣彩虹邨金漢樓地下37號舖 鑽石冰室

49. 牛池灣彩虹邨金碧樓地下12號鋪 至尊中日美食

50. 屯門山景邨景安樓

51. 屯門龍門居1座

52. 藍田滙景花園8座

53. 屯門良景邨良智樓

54. 屯門澤豐花園澤泰樓

55. 屯門大興邨興偉樓

56. 深水埗澤安邨華澤樓地下13至16室 東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心

污水樣本驗出新冠病毒的地點：

1. 馬鞍山富寶花園2座

2. 屯門悅湖山莊8座

3. 藍田康逸苑康庭閣