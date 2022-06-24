東方日報A1：疫下停課困屋企　五個細路一個肥

本港新冠肺炎疫情持續兩年，長期停課，學童被困在家，生活及飲食習慣大受影響，衍生出不少學童健康問題。中文大學醫學院兒科學系聯同香港兒科基金調查發現，幼稚園及小學生在疫情期間肥胖及超重情況，由疫情前的4.8%，急升至13.5%，升幅達1.8倍；而9至13歲高小學生比率更飆升至24%，較疫情前的7%上升2.4倍，即5個學童便有一個肥。

中大醫學院兒科學系聯同香港兒科基金，於5月中至6月中以網上問卷方式，調查新冠疫情對本港兒童生活及飲食習慣影響，並訪問1,439名幼稚園或小學生家長，了解他們由新冠疫情至今，即2020年起，子女生活習慣及健康上的改變。調查發現，疫情期間兒童超重或肥胖比率較疫情前上升1.8倍，當中高小（9-13歲）兒童的超重和肥胖比例比率更由疫情前的7%飆升至24%。

由於疫情下不少家長因確診、隔離檢疫等問題會儲糧，當中不乏杯麵及零食等。疫下食零食、即食麵、飲汽水等的幼童，較疫情前上升36%至55%。70%人進食時會睇電視或用電子產品，不自覺吃更多；62%人因在家隔離無聊，以食物解悶；59%人因吃零食多了，影響正餐胃口，惟飽腹感難持續，又再吃零食填補，惡性循環。此外，睡眠習慣同樣影響孩子進食量，調查中56%因停課睡眠習慣改變，「晏咗起身，冇食早餐，結果午餐時變得更餓，食量更大！」

香港兒科基金秘書長王曉莉表示，不同年齡層的幼童「肥胖指標」不同，但一般而言，如子女的體重是「兒童生長圖表」上的90至97%，即屬肥胖。臨床上亦發現至少有兩、三成兒童體重明顯增加。她舉例，其中一個求診個案為5歲男童，2020年時體重僅29.5公斤，較同齡兒童稍高，惟今年，男童因呼吸道問題求診，體重已達52.5公斤，為7歲兒童「兒童生長圖表」上大幅超出97%，體重和成人相若，已達兒童肥胖的標準。

她指家長得悉兒子體重增加，惟不知道原來已超出同齡兒童體重百分率97%，而男童疫情前在學校上體育課，疫情期間長期在家缺乏運動，更經常不停吃，體重暴升。男童有過敏性鼻炎，體重暴升後睡眠受影響，若未能控制體重，將來可能會出現睡眠窒息問題。

調查亦發現，疫下近三分之一受訪家長收入減少，惟開支大增，63%人購買食物開支花費更多，經濟壓力使家長壓力爆煲。20%人自評以10分為滿分，壓力已達9至10分，他們的孩子快樂指數亦跌35%，且更難適應重返校園生活，過半數小朋友會發脾氣，亦有29%學童情願上網課，22%人難每日早起，不想回校。相較之下，壓力指數低的家長，其子女快樂指數在疫下僅跌11%，返校時僅19%人發脾氣。

兒科基金董事局委員、兒科醫生趙長成說，新冠疫情對兒童的生活習慣影響更大，家長留意學童的生活及飲食變化，若注意到子女有壞習慣，應從速糾正，如零食選擇上可選水果、奶酪，避免以汽水、薯片滿足小朋友；教育局及學校應靈活調節學術要求，讓他們有更多空間及時間做運動，紓緩身心壓力。

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