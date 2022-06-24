第2輪全民檢測今晚完結　暫揪149名確診者

澳門爆發新一波新冠肺炎疫情，澳門新冠病毒感染應變協調中心公布，截至今早(24日)8時，合共有149宗確診個案。通過流行病學調查，當局共跟進5,308人，其中密切接觸者 717人，非核心密切接觸者(即共同軌跡人士)3,283人，次密切接觸者285人，一般接觸者285人，陪同人員589人。

至於昨日(23日)進行的第2輪全民檢測，截至今早8時有超過46.8萬人次採樣，當中20個「10混1」樣本呈染疫，現正進行單樣檢測。當局表示，所有在澳門的人士須於今晚(24日)12時前接受檢測，否則健康碼將被轉為黃色，並由警察送至指定地點接受檢測。此外，已於本周二(21日)完結的首輪全民檢測，錄得110人確診，涉及歐美較流行的BA.5變種病毒株，感染者目前分為5個群組，位於澳門東亞運動會體育館的方艙醫院今早起開始啟用。

另外，澳門政府昨日下午宣布加強防控措施，包括由昨午5時起禁堂食，而電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身室、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池等所有娛樂場所均需關閉。