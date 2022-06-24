警方搗破3個大麻種植場拘5男　檢值1800萬元貨

警方毒品調查科早前展開調查後，於本周三（22日）下午採取行動，突擊搜查元朗唐人新村路一個貨倉，截獲貨倉內3名男子，及搜查場內一個7000呎的臨時組合屋，搜獲共258棵約重88.9公斤大麻植物及約7.6公斤大麻製成品。警方以涉嫌「種植大麻」及「販毒」罪名拘捕3名本地男子。警方指搗破的大麻種植為近年罕見的水耕種植場，規模亦為近年最大。場內劃分為幼苗種植區、生長區、收割區。另外，場內有先進的溫度控制、酸鹼值控制及營養監察儀器等，警方形容種植場相當有系統。

警方其後發現涉案犯罪集團在西營盤栢道一個住宅單位，以及火炭禾盛街一工廈單位同時設置兩個大麻種植場。警方於昨日(23日)下午及今日(24日)凌晨，繼續搜查該兩個單位，共檢獲103棵約重0.8公斤大麻植物。警方拘捕2名本地男子涉嫌「種植大麻」及「串謀販毒」。據悉，行動中檢獲毒品市值約1800萬元，犯罪集團活躍約8個月，部分毒品已經流入市場。5名被捕男子(30至58歲)，沒有黑幫背景，當中1人為主腦、2人為骨幹成員及2人為農夫，警方已檢控其中3人，案件會於今日(24日)下午屯門裁判法院提訊，餘下2人仍然扣查中。

警方留意吸食大麻有年輕化趨勢，就因大麻罪行被捕的21歲以下人士，於2020年有191人、於2021年有271人，按年升幅為34.6%。2022年截至4月，亦有75人被捕。