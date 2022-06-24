八文樓低層單位外牆爆裂　警方今到場圍封　屋宇署稱密切留意

佐敦「八文樓」文華新村文苑樓近日被發現一個低層單位外牆爆裂、露出生銹鋼筋，今日(24日)警方已圍封該處，以免傷及途人。屋宇署則回覆東網指，曾於今年初發出命令，規定有關單位的業主須修葺單位內破損的混凝土結構構件，而該單位業主的代表曾表示將於短時間內委任認可人士/註冊結構工程師跟進勘測令及維修令，而署方亦會繼續密切留意。

屋宇署表示，昨日(23日)下午接獲油尖旺民政事務署的轉介，指佐敦文蔚街文苑樓一樓23室有樓宇破損情況，要求屋宇署跟進。故該署隨即派員到場視察，雖未能進入事涉單位，惟從室外視察發現有關單位外牆有若干裂縫，情況與該署今年年初視察時相若，不會對樓宇整體結構造成影響，亦沒有明顯危險。

屋宇署續稱，根據記錄，已於今年1月21日發出命令，規定有關單位的業主須委任認可人士/註冊結構工程師勘測單位露台的結構及提交補救工程建議，並修葺單位內破損的混凝土結構構件。屋宇署會與有關人士保持聯絡，並會繼續密切留意有關單位外牆的狀況，如有需要，會指示政府承建商進行有關工程，然後向業主收回相關費用。