涉招攬「傀儡代理」騙佣金　保險公司經理被控欺詐提堂

保險代理涉嫌藉招攬他人士加入公司作「傀儡代理」，訛稱逾200份保單由他們經手處理，串謀詐騙約3000萬港元佣金，因而遭廉政公署起訴1項串謀詐騙罪。案件今天（24日）在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。控方申請押後案件，以待廉署調查被告的手機及向律政司索取法律意見。裁判官批准控方申請，把案押後至9月16日再訊，期間被告准以5萬港元保釋外出，但下令被告不得離港及不得接觸控方證人。

案中被告為30歲盧彥樺、時任保險公司分行經理。她被控於2016年2月19日至2020年6月16日期間，與香港永明金融有限公司（永明金融）1名營業經理及其6名下線代理，即郭潤芳、黃蓮欣、梁紫穎、毛詠嫻、羅雅穎、鄧浩麟及杜偉濤，串謀詐騙永明金融，不誠實地偽稱該6名下線代理分別是208份保單申請的經手代理，以及導致永明金融批准有關保單申請，並向該等營業經理及下線代理支付佣金、獎金、花紅及津貼。

根據廉署資料，被告於案發時為富衛人壽保險（百慕達）有限公司的分行經理。被告涉嫌招攬上述7人加入永明金融工作，並向他們表示毋須招納客戶。其後，永明金融接獲208份據稱由該6名下線代理經手的保單申請，因而發放共約3000萬港元的佣金、獎金、花紅及津貼。被告則操控用作收取上述佣金等款項的多個銀行戶口，並向該6名下線代理支付每人每月數千元作酬勞。該208份保單最終「斷供」並告失效。

案件編號：ESCC 1075/2022