2男子涉網上發布煽動文字　昨被捕今提堂還押至8.4再訊

電腦技術員及廚工涉嫌自去年起，在連登討論區及Instagram留言和發貼文，內容均涉及「光復香港、時代革命、香港獨立」等字眼。2人昨天（23日）被警方國安處拘捕，分別控告他們作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今天（24日）在西九龍法院首次提訊，2名被告暫毋須答辯，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將2案押後至8月4日再訊，以待控方進一步調查，包括檢驗他們的手提電話、電腦，以了解會否有其他控罪或事項要處理。2名被告的保釋申請被拒，他們均須還押懲教看管，其中廚工將於6月30日作保釋覆核申請。

30歲被告陳偉倫，報稱資訊人員，他被控於2021年7月1日至2022年6月23日期間，在LIHKG發表及或持續展示陳述。28歲被告陳冠旭，任職廚房工人，他被控於2021年1月17日至2022年6月13日期間，在Instagram發表及或持續展示陳述、相片和海報。控罪指，2人具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

據了解，陳偉倫在連登討論區不同貼文重複留言逾百次「光復香港、時代革命、因果由國、容港治己、義憤民誠、香港獨立、唯一出路」等字眼；陳冠旭則在Instagram個人帳戶發布近半百張相片，相片及文字說明內容牽涉「光復香港、時代革命、香港獨立、抗爭到底、香港人反抗、反抗國安惡法」等字眼。

案件編號：WKCC 2144,2145/2022