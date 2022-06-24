查毅超再獲委科技園董事局主席　7月1日生效　任期2年

政府今日(24日)宣布，行政長官再度委任查毅超為香港科技園公司董事局主席，任期2年，由2022年7月1日起生效。政府同時宣布，財政司司長委任3名新成員加入科技園公司董事局，並再度委任7名現任成員，任期2年，由2022年7月1日起生效。

創新及科技局局長薛永恒指，過去4年，查博士領導科技園公司，透過落實多項創科基建和措施，為香港締造一個更有活力的創科生態圈。在查博士的帶領下，科技園公司會繼續支援本地科技企業的發展，以及推出協助創科企業在粵港澳大灣區內城市發展的措施。陳智聰、譚偉豪博士和謝小玲獲委任為科技園公司董事局成員。而陳爽、車品覺、蔡宏興、何超平、馬桂宜博士、黃永光、和吳永嘉議員則獲再度委任為科技園公司董事局成員。

薛指，董事局成員憑着豐富經驗和知識，將可繼續帶領科技園公司為香港創科發展作出貢獻。他亦感謝兩位離任成員倪以理和潘家銘，指2位離任成員積極參與董事局的工作，對推動建設香港的創科生態圈貢獻良多。他們的悉心指導和寶貴意見，對科技園公司取得卓越成就實在功不可沒。