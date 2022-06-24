街站衝突打議員下屬　商人上訴失敗須服刑4周

眼鏡批發商於2020年在深水埗區議員劉家衡開街站時，跟議辦職員衝突，期間傷及另一名區議員的女下屬。他其後被裁定一項普通襲擊罪成，被判監4星期，他不服定罪及刑期，獲准保釋往高院提上訴。高院原訟庭法官李運騰上月開庭後，押後至今天（24日）頒下判詞，駁回其上訴維持原判，上訴人須即時服刑。法官於判詞指，原審裁判官在定罪方面沒有任何不穩妥的地方，判刑亦屬合理範圍之內。

上訴人為現年49歲的尹載道，他被控於2020年5月29日，在深水埗元州街162號外襲擊余凱琳。定罪方面，上訴方指最初與議員辦事處職員衝突時，上訴人並非有意要襲擊該職員，而是他先感到受襲才扯著該職員衣領制止他逃走。但法官觀看相關事發片段及翻查證人口供後，認為此說法不切實際，完全漠視客觀證據。法官指原審裁判官完全有足夠理據裁定，是上訴人有意襲擊該職員，因如他只想制止其逃走，其使用的力度並不合比例且過於激烈。遇襲受傷的職員亦是想阻止上訴人才會受傷。法官最終裁定原審定罪穩妥並駁回上訴。

判刑方面，上訴方指上訴人施襲不涉及他任何政治立場，但法官表明不接納此說法，認為本案背景顯示上訴人的行為與他的政見密不可分。法官指當日事主為議員助理與義工擺街站，上訴人先就是否簽名支持他們的主張而發生口角才出現襲擊事件。法官強調可以對時事持不同立場，但絕對不能使用暴力，破壞社會安寧和秩序。法官指上訴人行為可引致持相反意見人士有激烈反應，為以儆效尤，判監無可避免，4個星期監禁亦屬合理範圍之內，故駁回刑期上訴。

案件編號：HCMA 166/2021