工務小組通過科大教大建新教學大樓　涉款逾11億

立法會工務小組委員會今日(24日)以網上視像召開會議，討論在香港科技大學及香港教育大學，分別加建新科研樓及大埔校園新教學大樓，涉款為4.7億港元及6.5億港元。有議員關注科大工程對交通影響；亦有議員稱大學應加強國家安全教育，議案最後獲得通過，稍後將會在財務委員會申請撥款。

議員李世榮表示公帑需用得其所，不能用作培養反中亂港的青年人，他又指科研發展應回饋社會，對市民日常生活有幫助。另外，他關注科大工程對附近交通的影響。科大代表表示該處交通仍可負荷，主要在繁忙時間包括上下班時會較緊張，校方亦有一直監察及協調，有需要時會向運輸署尋求協助。

另一議員楊永杰指自己為教大學位教師教育文憑畢業生，指過往有別有用心的教師，鼓吹學生作犯法事情。因此，他建議教大增加教學設施之餘，亦要加強國家安全教育及觀念的教學，日後亦要考慮增加收生名額。教大代表表示校方一定會加強相關教學，亦已列入必修課。至於議員陳恆鑌則關注大學用地不足問題，他指科大依山而建，可發展的土地不多，建議教育局增撥土地資源。他又指科大無港鐵站，希望盡快落實相關交通連接。委員會主席盧偉國其後表示相關討論超越今日議程範圍，建議陳日後在教育事務委員會再追問。至於當局表示明白大學土地珍貴，在土地及鐵路擴展上，會與相關部門密切跟進。