11人涉圍理大時於油麻地暴動　被告自辯稱僅路過即被捕

警方於2019年11月18日包圍理工大學，有示威者發起「圍魏救趙」行動，在不同地區聚集，結果演變成警民衝突，有213人在油麻地被捕。其中有8男3女現被控暴動罪，案件上月底在區院開審，早前法官裁定案件表證成立後，有被告選擇作供，稱當日只是途經附近，忽遇人群湧至而跌倒地上，更遭他人壓着，被消防員救出後卻隨即被警員鎖上索帶及拘捕。

被告歐陽浩明自辯表示，當日於天水圍工作後約朋友到元朗聚會，期間友人的女友接到家人來電，要求她盡快回家。他們經商量後，決定由他駕車載友人等出九龍。當他載友人到佐敦文英街附近時，為免遇阻塞，決定一起落車步行送友人女友回旺角的家。其後他續與2名朋友在附近便利店買飲品及抽煙等，然後沿登打士街走入彌敦道前往取車。他們當時雖看到遠處有火光及聲響，但認為與他們相距一段距離，亦不知發生甚麼事。途中亦有行人往來，「唔覺得有任何危及我哋自身安全」，故續往前行。惟不久見有人群堵在窩打老道與彌敦道交界，正當他們打算轉往小路避開人群時，人群突然向他們湧來，致他與友人被沖散，他及後更被逼至跌在地上被他人壓住。及後消防員協助分開他及其他被壓住的人，並替他包紮，隨後便遭警員鎖上索帶，再被帶往臨時羈留區，最後便被捕。

11名被告依次為歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、陳子宏（21歲、文員）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員）。控罪指，各被告於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動。

案件編號：DCCC 461/2021