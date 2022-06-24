司機胸痛入急症室後亡　死因庭裁定死於自然

5旬司機因胸口痛到博愛醫院求診，在急症室等候期間疑心跳停頓，但醫護人員疑未有及時發現，直至家屬趕到發現死者無反應才有職員進行急救，惟最終仍然不治。事件自前日（22日）開始研訊，死因裁判官何俊堯今早（24日）引導5男陪審團，建議陪審員可考慮「死於自然」或「死因存疑」。陪審團退庭1小時後，以4比1裁定死者「死於自然」，引致死亡的疾病或傷害是第三型心肌梗塞，並作出2項建議予醫管局。

陪審團建議，醫管局應要有系統地管理急症室觀察區的進入或離開，令當值護士知道觀察區病人進出情況，並連繫上電子排板，並提示護士需要跟進的事項。另外，醫管局可提供手提電子提醒儀器予醫護人員，避免病人得不到應有的緊急治療。

死者胡耀強，終年54歲。他在2018年8月30日感覺胸口痛，經救護車送往博愛醫院，同日離世。法醫章曉妮早前作供指，死者的直接死因為缺血性心臟病，屬自然疾病，許多患者會突然暈倒甚至死亡。急症室醫生程慧明早前作供指，博愛醫院急症室自上月開始已設立中央生理監測系統，系統會顯示病人的單線心電圖、血氧含量等資料。心臟科專家蕭頌華指該系統已是最大可以改善的地方，同意現時情況暫時合乎標準。

案件編號：CCDI-27/2019