商人轟衞生署失職　妻子快測中招無即時隔離　拖累連帶染疫

疫情下能外遊玩樂本是樂事，但有人卻於回港後慘成面臨無限加疫監的苦況。香港中小型企業總商會副會長邱斌向《東網》求助，指妻子於隔離酒店期間確診，惟衞生署卻遲遲未將二人分隔；他其後被轉送另一間酒店，期間收到衞生署的檢測結果卻前後不一，一日內由無確診轉確診。他苦呻，自己先後經歷外遊隔離政策、與太太同中招，及需重新計算7天疫監等，他批評署方不但資訊混亂，電話亦長期無人接聽，求助無門。

邱斌表示，上月與太太歐遊，於本月14日返港並入住維景九龍酒店隔離，惟隔離的第3天(16日)早上10時許，其太太經快速測試顯示確診，但署方卻未有即時安排他與太太分隔，而是繼續讓2人於同一房間共處36小時後，於第4天(17日)深夜才被安排他轉往灣仔麗悅酒店隔離，其時他再一次收到通知，指其隔離日數需重新計算。

豈料，他本月22日接受核酸檢測後，翌日收到的檢測結果竟「前後不一」，他指23日的下午4時，署方明明通知酒店其檢測結果「沒有問題」；但直至晚上10時，他卻收到衞生署醫生致電確診通知，並要求繼續隔離，而隔離日數亦再需重新計算。他指由於資訊混亂，期間曾多次欲嘗試致電衞生署，但卻長期無人接聽，即使成功接通，有關職員亦態度非常敷衍。他指今日(24日)他又接獲通知需要再轉檢疫地方，感覺自己慘成「人球」。