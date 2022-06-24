珍寶海鮮舫南海翻轉　船東無意打撈　擬破壞浮力艙致沉沒

承載港人回憶的珍寶海鮮舫上周二(14日)啟航離港，於南海水域因遇上風浪致船身入水而傾側，香港仔飲食集團早前指珍寶全面入水翻轉，打撈工程非常困難，令人以為珍寶已入水沉沒。惟海事處至昨日(23日)公布收到船主報告，指珍寶海鮮舫目前與遠洋拖船「JAEWON 9」仍在西沙群島一帶水域海面。

珍寶海鮮舫原本計劃運送到柬埔寨維修，有傳媒在南韓釜山找到「JAEWON 9」所屬的國際拖船公司，其董事承認獲聘負責拖走珍寶到柬埔寨，形容海鮮舫經過海南島後，18日下午在西沙群島對開遇上約2米高的風浪，拖船公司曾嘗試找附近港口，了解能否泊岸救回海鮮舫，又考慮過折返香港，但海鮮舫繼續下沉。

該董事續指，海鮮舫有8個浮力艙，其中左邊船頭的1號浮力艙當時被海水打穿，及後連旁邊的2號艙亦遭損毀，整個海鮮舫180度翻轉入水，但由於其他浮力艙仍然發揮作用，故至今未完全沉沒，間中會有部分船身露出水面，拖船仍然留在附近，確保航道上其他船隻不會撞過來，所以航行紀錄顯示，拖船意外後反方向呈鋸齒形地徘徊。該董事坦言，船東及保險公司計劃安排潛水員落水打穿其他浮力艙，令海鮮舫沉落海底，並強調打撈是「絕不可能」。