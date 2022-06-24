3男女製毒罪成判監28至29年　1人更涉利用親女買工具

警方於2019年在土瓜灣偵破1宗製毒案件，拘捕1名本地男子及2名分別墨西哥籍及菲律賓籍的男女，指他們在1單位內製毒，並在單位內起出4.71公斤的冰毒半製成品。警方調查又發現，該名本地男子曾利用自己的15歲女兒陪同墨漢購買製毒工具。該3名被告早前於高院原訟庭否認1項製毒罪，經審訊後被判罪成，今天（24日）被法官杜麗冰判監28至29年。

3名被告依次是本地男子林子健（58歲）、墨西哥籍男子Torres Gonzalez Marco Valerio（35歲）及菲律賓籍女子Enriquez Anna Mae Justimbaste（41歲）。3人被控於2019年3月5日至6日期間在香港串謀製造冰毒。案情指警方根據線報，於3月6日下午在土瓜灣截查林，並到由林操控的單位搜查。警方於單位發現其餘2名被告，且在單位搜出製毒工具及約有4.71公斤的冰毒半製成品。林最終被判處監禁29年，其餘2人則同被判監28年。

本案的案件主管，毒品調查科高級督察吳龍於判刑後表示，法官考慮了案件嚴重性、涉及國際販毒因素及操控年輕人販毒而作出加刑。警方絕不姑息販毒集團利用年輕人販毒，裁決亦可向販毒人士表達對毒品零容忍的態度。吳指本案證據顯示，首被告曾利用其15歲女兒陪同次被告去購買製毒工具，不過因未有證據顯示該名少女知悉事件與毒品有關，故警方沒有檢控她，並相信她是被有心人利用作販毒行為。吳又指經警方調查，得悉是首被告安排其餘2名被告在涉案單位製毒。

案件編號：HCCC 133/2020