調查指逾7成家庭不快樂　促政府制訂政策惠港人

香港婦聯今日(24日)公布「快樂家庭」問卷調查2022結果，是次調查在5月下旬進行，訪問了1561名18歲以上市民。結果顯示，只有不足三成(27%)受訪者認為家庭生活愉快，卻有73%回答不快樂。而2019年同一調查則有65.3%認為快樂，可見今年情況比當時大幅惡化。至於被問及最影響生活快樂與否的因素，74%受訪者認為「抗疫壓力」是最主要的因素，其次為55%的「家庭收入減少」，以及38%的「照顧家庭的壓力」。婦聯副主席歐陽寶珍表明，持續多時的疫情為家庭帶來各種困擾，令家庭難以正常生活，是造成家庭快樂程度下降的最重要原因。

調查亦發現，逾半(54%)受訪者表示疫情期間，他們與家人相處時間有所增加，但這並不代表與家人關係有所改善，34%受訪者認為他們與家人的關係比以往好，但同時亦有31%表示比以往差，反映「與家人相處時間」和「與家人關係」兩者間並無正比關係。另外，只有23%受訪者認為現時社區上有足夠溝通輔導服務，認為非常不足夠的則有48%，可見若他們想尋找合適溝通輔導服務以排解情緒疑難，仍然是困難的。在對政策的期望方面，大部分(81%)被訪者希望當局能盡早遏止疫情，恢復正常生活。亦有若干比例受訪者冀當局增建公營房屋、增加對長者及幼兒照顧者的支援、提高最低工資、確立標準工時，以及提供家長教育相關課程。

婦聯提出多項建議，包括：促請政府嚴格實行疫情防控的工作；全面實行家庭友善政策，如五天工作周及彈性工作時間；加快建屋速度，縮短公屋輪候時間；落實標準工時相關政策；完善幼兒照顧服務；並增加對長者及照顧者的支援，務求改善市民的整體生活質素。