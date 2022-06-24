海關截貨船檢40噸走私凍肉　市值510萬元拘5男

海關打擊走私又建功，扣船檢凍肉拘5人！昨晚(23日)約9時，海關利用雷達監控系統，偵測到南丫島東面水域一帶有不尋常的船隻活動，其中多艘快艇從內地越過水界進入香港，然後主動靠近一些早已停泊在南丫島附近的中型船隻，停留一段時間後，又再次折返內地水域。關員立即採取行動，在雷達配合下派出高速截擊艇，前往目標水域截查可疑船隻，待抵達現場時，關員發現一艘貨船正用吊臂將貨物裝卸至兩艘快艇，於是鎖定其中一艘快艇進行追截。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩指出，該艘快艇配置6副舷外機，其馬力可以高達1,800匹，而在大約10分鐘的激烈追逐期間，對方不但無理會海關發出的停船警告，反而一直加速狂飆，以時速逾55海里越過本港以南水界，然後逃入內地水域，過程中更一直無開啟航行燈，大大影響航海安全。關員及後登上涉事貨船調查，揭發船上載有近40噸懷疑走私凍肉，連船帶貨估計市值約510萬港元，並以涉嫌違反《進出口條例》拘捕船隻負責人及船長等5名男子(24至65歲)，案件仍在調查中。

該科海域調查組高級督察鄧家駿補充，海關會嘗試追蹤相關船隻在當晚的行駛路徑，順藤摸瓜找出該批凍肉的源頭，從根本作出堵截。與此同時，關員亦會循上述路徑加強海上監察，留意有無相似船隻運用同一路線進行走私活動。由於疫情影響，現時各個口岸均實施嚴厲的進出口監管措施，不排除不法分子是看準機會，利用水路偷運有市場價值的貨物。梁強調，海關打擊走私不遺餘力，呼籲市民切勿以身試法，如發現有懷疑走私活動，應向海關舉報。