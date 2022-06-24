涉於WhatsApp群組煽惑襲警　新民黨副主席司機獲判無罪

2019年社會運動高峰期間，1名為新民黨副主席當司機的男子涉嫌在WhatsApp群組內發布襲警言論，被群組成員告發，事後被警方拘捕。他否認1項煽惑他人蓄意傷人罪受審，法官游德康今天（24日）在區域法院裁決時指，雖然被告發出有關訊息足以構成犯罪行為，但認為他宣洩情緒一說亦不無道理，遂接納他在憤怒、悲傷及情緒失控下發出有關訊息。因被告行事缺乏犯罪意圖，遂裁定罪名不成立。

控方證供指，44歲被告方文浩於2019年7月30日晚上，在1個名為「交通實況互動港車薈超速.RB 塞.阻街」的WhatsApp群組中發表「共黑統治」、「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢XX黑警」的言論。被告作供自辯時就提及，他自案發時為新民黨副主席的司機，工餘時間時會在該群組「搲水吹」，當時他每日從新聞及網絡上看到關於示威的事件，感到不開心及憤怒，欲找人傾訴以宣洩情緒。被告指涉案訊息是他在情緒不穩及為宣洩而發，強調自己並不仇警，亦沒打算傷害警員。

法官裁決時指涉案群組並非反政府群組，被告大可在其他相關群組發出相關訊息。而群組內於有關時段涉及的逾2000條訊息中，只有數項提及「和你shop」及中環集會，且亦是提醒他人注意或有擠塞情況，並沒有人就此提及其他意見，且被告之前從沒有發出欲傷害警員或他人的訊息。法官續指當時社會環境不論是支持哪一方，看到社會事件的新聞或會感到無助、憤慨，欲宣洩情緒屬人之常情，而網絡為便捷的途徑，故被告的說法不無道理，最後接納其宣洩情緒的辯解。

案件編號：DCCC 437/2021