增2宗確診　13少女自大馬入境　1例自澳洲輸入列無症狀患者

新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(24日)公布，2名分別由馬來西亞及澳洲入境的澳門居民，昨日(23日)經核酸檢測呈陽性，其中1例判定為確診個案，另1例則被判定為輸入性無症狀感染者。

患者是一名13歲女性，已接種2劑疫苗。她上周三(15日)在馬來西亞登機前接受檢測，結果為無染疫，翌日(16日)乘TR453號航班到新加坡，上周日(19日)乘TR904號航班會澳門，入境時接受核酸檢測，結果無確診，被安排到麗景灣藝術酒店作醫學觀察。昨日(23日)有發冷和全身疲倦無力徵狀，送往山頂特急，其核酸檢測確診，已轉往路環高頂公共衞生臨床中心隔離。

輸入病例方面，患者是由澳洲入境的21歲男性，已接種3劑疫苗。他上周六(18日)登機前接受檢測，結果無確診，翌日(19日)乘SQ218號航班到新加坡，本周一(20日)乘TR904號航班回澳門，入境時接受核酸檢測結果無驗出病毒，被安排到金寶來酒店作醫學觀察，至昨日(23日)核酸檢測確診，已轉往路環高頂公共衞生臨床中心隔離。