書展7.20開鑼　門票下周一公開發售　講座系列即日起網上報名

由香港貿易發展局主辦的第32屆「香港書展」，將於7月20日至26日，在香港會議展覽中心舉行，門票將於6月27日起公開發售，而當中的八大講座系列會率先於今天(24日)開始接受網上報名。

今年書展的「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，大會將從不同角度介紹與主題有關的優秀作家及作品，與書迷攜手探索香港歷史和文化軌跡，推動全城閱讀風氣。「文藝廊」將配合「年度主題」呈獻「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫．特選書目」兩大專區，並設「細味香港」與「城市築跡」兩大展覽，搜羅當代名家作品及珍藏，讓大眾通過文學及藝術全方位體驗香港獨有的故事及情懷。

此外，今年書展將繼續為讀者帶來八大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」。而深受家長及小朋友喜愛的「名人講故事」活動，將邀請星級嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。