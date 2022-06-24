新冠未走猴痘逼近　東南亞失守

新冠肺炎疫情陰霾未除之際，猴痘個案悄悄在全球蔓延，鄰近香港的東南亞國家及地區陸續出現確診個案，威脅不容忽視。世界衞生組織突發事件委員會昨日(23日)召開會議，世衞總幹事譚德塞警告猴痘正在人與人之間傳播，外界或低估嚴重程度。

猴痘過去一直視為非洲風土病，上月起開始在歐洲蔓延。世衞及美國疾病控制及預防中心(CDC)最新數據顯示，全球51個國家及地區發現多宗感染個案，患者人數在短短近兩個月內急升至最少3,500人，以英國及德國佔最多，分別有大約800和600人中招。除影響歐洲，猴痘亦殺入東南亞。新加坡衞生部本周二(21日)發現首宗境外輸入猴痘個案，屬東南亞首例。南韓本周三(22日)亦發現1宗輸入個案，患者從德國返國，出現皮疹、微燒、喉嚨痛及疲倦等症狀。猴痘暫無針對疫苗，美國採購大批天花疫苗作抑制病毒之用。

猴痘其中一個傳播方式與男男性接觸有關，傳播途徑與世紀絕症愛滋病有相同之處，歐美個案大部分感染者是年輕男子，部分是男男性接觸者。有關注組織呼籲男士與同性性交時，須正確使用避孕套，如有感染及早求醫。面對猴痘疫情來勢洶洶，世衞首次召開與猴痘在全球爆發有關會議。譚德塞呼籲所有國家須保持警惕，加強預防猴痘進一步傳播，強調目標是支持各國遏制猴痘傳播，並利用包括監測、接觸者追蹤及隔離受感染患者在內等現有公共衞生工具，阻止疫情大爆發。