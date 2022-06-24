八文樓外牆爆裂惹恐慌　政黨促當局疫情下資助居民維修

佐敦「八文樓」文華新村文苑樓布外牆爆裂，引起公眾恐慌，政黨經民聯油尖旺團隊一直有關注相關問題。該政黨油尖旺(佐敦西)地區主任陳少棠今日(24日)表示，辦事處早於去年7月已收到居民及業主立案法團求助，指上址外牆出現裂痕。團隊已即時要求屋宇署處理事件，並聯同該署代表到現場勘察，惟屋宇署當時無就位置向外牆的持份者發出修葺令，法團只有自行安裝兩支「千斤頂」作臨時加固。陳少棠促請有關當局盡快處理事件並作出回應，並與涉事持份者保持溝通，讓居民及街坊住得心安。

經民聯油尖旺(大南)地區主任李思敏則指，疫情下多項公眾服務均受影響，法團事務亦因此受拖延，成員都因經濟壓力及染疫等原因而自顧不暇，無力理會大廈工作，導致大廈管理質素下降，而因為「油旺重建」計劃，居民普遍憧憬收購，除了收到屋宇署的修葺令，基本上都不願夾錢自發維修大廈。

另外，經民聯油尖旺支部主席暨旺角北地區主任黃舒明向有關當局提出數項建議，包括要求屋宇署加強主動巡查、市建局對未來重建區域加碼維修基金，讓居民不會在疫情下因經濟困難而卻步，以及善用科技探勘及預測有問題的大廈等。