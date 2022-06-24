五旬漢涉賣違禁減肥藥被捕　進食瘦身變傷身　衞生署籲停用

衞生署今日(24日)就銷售1款名為「VSlimmingHerbal」的瘦身產品採取行動，該產品被發現含有未標示受管制藥物成分，包括已禁用的「西布曲明」及「螺內酯」。警方拘捕1名57歲男子，其涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，罪成最高罰款10萬港元及監禁2年。若市民管有相關產品，可交予衞生署藥物辦公室銷毀。

署方從深水埗一零售商店購得上述懷疑未經註冊藥劑製品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本包裝內的口服膠囊含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「西布曲明」及「螺內酯」。衞生署正繼續調查。署方呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。

「西布曲明」曾用於抑壓食欲。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此已被禁止在香港使用。「螺內酯」屬處方藥物，用於治療心臟衰竭，須在醫生指示下使用，其副作用包括頭痛、腸胃不適、低鈉血症(血鈉水平異常低)和高鉀血症(血鉀水平升高)等。