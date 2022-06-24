政Whats噏：批職訓局新校舍工程欠規劃　7議會新丁要求財會再討論　

今屆立法會多咗一班議會「新丁」，對於政府議案都「昅到實」。其中立法會工務小組委員會今朝(24日)通過九龍東(茶果嶺)職業訓練局校舍發展施工前期工程，涉款逾4.5億港元。但有7名議員就相當不滿，會後再開返聯合記者會，批評當局規劃差，該處屬優質用地，可作其他發展用途；又將議程以「打包」嘅方式通過，要求財會重新審議有關項目。

有份開記招嘅包括議員張欣宇，佢喺會議上投反對票，批評海濱用地買少見少，指點解唔考慮將職訓局校舍起喺北部都會區，因日後將有大量就業及實習機會，並要求財委會上進一步討論。另一不滿嘅議員仲有江玉歡，佢指發展要睇整體規劃，加上觀塘區本身交通擠塞問題嚴重，但職業訓練局同政府似乎未能作詳細解釋，亦無提供公眾諮詢意見，形容呢種「先生仔後結婚」嘅立法程序唔可取。

而議員林筱魯亦指工程仲包括重置石油氣加氣站、籃球場同公共休憩用地等，批評政府僅將議程放喺教育事務委員會，再去工務小組以「打包」嘅形式通過，程序處理不恰當。而根據《財委會會議程序》，要有至少3名議員在財委會召開前至少2日，聯名要求推翻小組建議，而獲財委會過半數議員支持先至可以再重啟討論，而楊永杰、梁文廣、林素蔚同林筱魯都有份開記招，唔知可唔可以遊說埋其他議員，重新審議有關項目呢？