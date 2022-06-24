反黑工行動拘9人　包括2名越籍假難民　入境處籲僱主勿聘黑工

入境處本周一至四(20日至23日)一連4天，在全港各區展開代號「光影行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中共拘捕5名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工中，有2男1女是持「行街紙」，同時，3人亦涉嫌行使及管有懷疑偽造香港身份證。據悉，其中1男1女是越南籍假難民，被捕時在沙田區的商廈內進行清潔工作。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了63個目標地點，包括食肆集中區、商業大廈、餐廳及零售店舖等。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4名女子。另外，為加強推廣切勿僱用不可合法受僱人士方面的宣傳工作及提高市民意識，入境處派員到區內派發宣傳單張及安排宣傳車呼籲僱主切勿聘用非法勞工。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。