政Whats噏：嫌聖母醫院重建「唔湯唔水」　議員不滿要議會「硬食」

「億億聲」嘅重建計劃，理應做到面面俱到。立法會財務委員今日(24日)分別通過，涉款43.467億港元嘅黃大仙聖母醫院重建計劃，以及涉款236.7960億港元嘅沙田威爾斯醫院重建計劃第二期主要工程。然而有關聖母醫院重建嘅討論就出現爭議，原因係該院重建之後，依然不設急症室、以及24小時門診服務！即使有議員批評有關項目，議會唔可以「硬食」或含淚投支持票，但最終只得兩位議員投下反對票。

其實喺上個月一次委員會會議中，聖母醫院嘅代表就解釋過，因該院佔地面積十分有限，即使加建急症室，亦無空間增設深切治療部等配套，因此重建之後亦只會維持社區醫院嘅角色。不過議員楊永杰就指出，幾乎每一區都有急症服務，唯獨黃大仙區冇，狠批政府唔回應黃大仙區40萬居民訴求。佢話訴求其實好簡單，只係居民唔想跨區睇醫生、保住條命！懇請議員同事投下反對票。食物及衞生局副局長徐德義話，當啟德醫院落成後，區內居民就診路程會縮短；稍後廣華醫院都會改建，救護車嘅分配都會重新檢視。之不過，楊不但唔收貨，更直斥徐「離地」，反問知唔知路面上有幾塞車？建議用鑽石山配水庫興建新醫院。

議員陳曼琪就話支持有關項目，畢竟聖母醫院北翼同東翼大樓均落成超過50年，非常殘舊，然而黃大仙區嘅人口老化情況非常嚴重，又指地區嘅訴求，係聖母醫院不但要提供急症，亦需具有24小時門診服務。不過徐德義就認無此必要，指普通科門診非急症室，只要提供日間診症服務就足夠喇。陳就反駁話，地區好需要只係政府覺得唔使，對徐嘅答案感不滿，批評政府並非以民為本。

及後，楊永杰再次發言，話唔可以要議會「硬食」重建項目，要求局方承諾聖母醫院擴建項目，同時研究可否於鑽石山配水庫設立急症醫院。但徐都只回應話，聖母醫院面對老舊同硬件不足問題。最終楊永杰同江至歡兩位議員投下反對票，議員林素蔚投下棄權票。另外，會議上亦通過涉款3.1561億嘅撥款，以用作香港海關開發智慧海關資訊科技基建設施。