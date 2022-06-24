文苑樓驚變危樓　市建局曾批4項復修計劃　法團正覓工程顧問

「八文樓」文苑樓驚變危樓，市區重建局今日(24日)表示，文苑樓的法團參加了4項樓宇復修資助計劃，分別是強制驗樓資助計劃、樓宇更新大行動2.0、公用地方維修資助，及「招標妥」樓宇復修促進服務。市建局在2020年12月已批准文苑樓法團的資助申請，並協助法團招標聘請工程顧問。法團去年底開標，並正安排揀選合適的顧問公司。市建局亦呼籲業主做好樓宇維修保養，保障自己的物業及公眾安全。

就「八文樓」而言，該樓宇群是位於《油旺地區研究》所制定的市區更新大綱發展概念藍圖內，其中一個建議發展節點內的部分建築。由於「八文樓」密度超高，其總地積比率達逾17倍，遠超出現行分區計劃大綱圖及建築物條例許可的樓面面積上限。若以現行機制重建，重建後的住宅單位數目會大幅減少，缺乏效益。

故此，市建局建議將整個節點作大規模規劃重整，透過整合「八文樓」及發展節點範圍內道路和毗鄰的政府土地，合併提供1塊較大型的發展用地，配合其策略位置提供三鐵匯聚(廣深港高鐵站、港鐵西鐵線和東涌線)的機遇，重建為提供住宅、商業、文化藝術及休憩的綜合發展項目，提升項目可行性，亦增加重建的誘因，讓私人發展商參與，加快更新工作步伐。