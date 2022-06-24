青山灣及荃灣區泳灘水質轉差　銀線灣改善為良好

夏日熱辣辣，最啱同親朋好友去沙灘玩水，不過要留意泳灘水質！環境保護署今日(24日)公布38個憲報公布泳灘，以及1個非憲報公布泳灘(愉景灣)的最新等級評定結果，其中有6個泳灘的水質被評為4級，即極差，包括轉變最大、上周為2級的九灣泳灘，青山灣泳灘水質亦從欠佳轉為極差。相反有11個泳灘的水質被評為1級良好，當中包括原本2級一般水質的銀線灣泳灘。

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(1級)、一般(2級)、欠佳(3級)及極差(4級)。而比較上周公布的泳灘等級，是次評定結果中，除上述的汀九灣泳灘及貝澳泳灘外，蝴蝶灣泳灘亦由2級轉為3級；更生灣泳灘、青山灣泳灘、海美灣泳灘、麗都灣泳灘和馬灣東灣泳灘由3級轉為4級。

署方表示，觀察到屯門區青山灣泳灘及荃灣區數個泳灘的水質轉差，主要受到過去數周天氣持續不穩定所致，署方將加強對這些泳灘的監測，直至泳灘的水質恢復正常，並提醒市民或泳客，泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，應該避免在風暴或大雨後3天內前往泳灘游泳。