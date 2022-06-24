港府三招防炒賣檢疫酒店房　明起增3酒店供900單位

本港第5波新冠肺炎疫情擴散不斷，近日發現市面更上有炒賣指定檢疫酒店房間的情況，港府今日(24日)宣布，即時起實施防止炒賣指定檢疫酒店房間措施，同時新增3間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，包括位於荃灣的汀蘭居、灣仔的問月酒店和油尖旺區的香港太子酒店經評估後可加入計劃，將由明日(25日)起陸續開始接受預訂，合共額外提供約900間房間。連同上述3間新增酒店，第八輪指定檢疫酒店共有65間，提供約2.4萬間房間。

防止炒賣檢疫酒店房間措施包括，指定檢疫酒店須要求與其合作的旅遊代理，不得於未有客人預訂的情況下預留酒店房間，而旅遊代理向酒店訂房時，須即時向酒店提供客人的相關資料及繳付全數房間費用；酒店須確保任何人士預訂酒店房間均採用｢實名制｣及即時繳付全數房間費用。酒店同時亦應制訂一套合理和透明的退款政策；及酒店須要求旅遊代理在發給客人的收據上列明各分項費用，並確保旅遊代理收取客人的酒店房間費用與政府網站所列明的費用一致。