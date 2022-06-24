49地方納強檢　九龍灣德福廣場元気壽司及屯門市廣場牛一上榜

再增49個指明地方污水驗出新冠病毒，或涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該49個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額。

污水驗出新冠的地點如下：

1.屯門美樂花園8座

2.將軍澳欣明苑欣蘭閣

3.葵涌浩景臺1座

4.長沙灣蘇屋邨蘭花樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田德田邨德盛樓

2.長沙灣昇悅居6座

3.東涌映灣園悅濤軒12座

4.柴灣佳翠苑顯翠閣

5.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

6.柴灣峰華邨秀峰樓

7.粉嶺嘉福邨福安樓

8.筲箕灣耀東邨耀福樓

9.大埔太和邨居和樓

10.半山區般咸道80號禮賢閣B座

11.荃灣爵悅庭北爵軒

12.大埔富雅花園4座

13.屯門新屯門中心2座

14.將軍澳日出康城晉海1A座

15.葵涌葵涌邨芊葵樓

16.鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈

17.上水御皇庭2座

18.筲箕灣寶文街2號海峰中心

19.鰂魚涌康怡花園P1座

20.葵涌月海灣1座

21.香港仔石排灣邨碧銀樓

22.鰂魚涌康山花園6座

23.粉嶺碧湖商場UG樓層34B號舖 麥當勞

24.旺角新世紀廣場4樓423號舖 牛涮鍋

25.旺角新世紀廣場6樓603603A號舖 翠園

26.屯門卓爾廣場地下G1C號舖 太興

27.九龍灣德福廣場1期G/F G54A1號舖 元気寿司高速線

28.尖沙咀海港城港威商場3樓3203至3204A號舖 Da Filippo Trattoria

29.藍田匯景廣場3樓3A至59號舖 龍城冰室

30.屯門良景廣場2樓L238號舖 意樂餐廳

31.屯門屯門市廣場一期1樓1246至1266號舖 牛一

32.香港仔石排灣道80號南景花園F及G地舖 百里鮮美食

33.屯門兆禧苑商場地下G04號舖 荷里活冰室

34.屯門兆康苑兆偉閣

35.屯門澤豐花園澤民樓

36.元朗朗屏邨燕屏樓

37.銅鑼灣百德大廈C座

38.中環域多利皇后街5至8號地下A, B及E舖 華豐燒臘

39.屯門屯門市廣場一期2樓2131號舖 翡翠拉麵小籠包

40.元朗又新街56號置富中心地下1至3號舖 十三少

41.深水埗富昌邨南昌薈1樓F108號舖 太興

42.屯門屯門鄉事會路88號天生樓地下5A及6號舖 椰仔冰室

43.屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心地下 德興美食坊

44.灣仔巴路士街29號葡萄藤教會中心2期地下 太平洋咖啡

45.元朗朗日路8號形點II L2層A217號舖 大家樂