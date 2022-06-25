大學面試官畀貼示　自我介紹勿照稿讀 　眼神堅定切忌閃縮

中學文憑試將於7月20日放榜，等待放榜的考生將陸續收到大學面試。惟受新冠肺炎疫情影響，不少大學面試以視像形式進行。城市大學市場營銷學系收生主任譚桂常日前就為考生拆解面試技巧，他指面試者在進行自我介紹時，應盡量簡潔地講述一兩件，反映個人特質的經歷，不能照稿讀。

譚桂常表示，要在芸芸面試者當中突圍而出，就必須要做得精準、簡潔、一步到位。但學生面對考官時切忌冗長或過於謙虛，應掌握3A技巧，即Ability(技能)、Attitude(態度)及Achievement(成就)。他又指，小組面試講求互動性，考官期望考生彼此交流，而不是壟斷他人發言。他建議學生遇不熟悉的題目，應處變不驚，靜觀其變，參考他人發言內容後，再按3A技巧，即Aspect(層面)、Angle(角度)、Application(應用)思考答案。

譚又提醒，考生在面試時，應提早10分鐘入聊天室，讓考官核對身份避免匆忙找證件，令面試受阻。在說話時須與考官有堅定的眼神接觸，切忌閃閃縮縮。而視像背景也不容忽略，他舉例曾有考生坐在床上面試，身後還有多隻公仔，給人感覺不夠正式。至於衣着方面，他建議以正常辦公服飾為佳。