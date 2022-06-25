亞洲智能應用程式大獎　香港隊表現亮眼　奪1金4銀1銅

香港無線科技商會(WTIA)前晚(23日)在數碼港舉行「2021亞洲智能應用程式大獎」頒獎典禮，其中香港參賽者在今屆表現亮眼，在9組入圍決賽的團隊中，6組是來自香港，其中3組更在「公共事務及社會創新」類別奪得金獎及雙銀獎，另外3組亦分別在「生活及娛樂」與「商業應用」獲得2項銀獎及1項銅獎。

「公共事務及社會創新」的金獎得主，是由香港CHECKPLUS LIMITED開發的「CheckPlus for Nonprofits」，它是一項網上捐款管理工具應用程式，為非牟利機構設計出簡單而有效的網上捐款工具，提供簡便平台讓使用者透過應用程式進行捐款。該應用程式亦簡化了非牟利機構的整體捐款程序，讓捐贈者可以利用此應用程式便捷地捐款至本地的非牟利機構，節省以往傳統捐款的繁複程序。

由香港無線科技商會主辦，香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「亞洲智能應用程式大獎」今屆為第8屆，由香港及16個亞洲地區的合作夥伴聯合協辦，藉此推動香港及亞洲其他地區智能應用程式業的發展，並促進相關企業在香港與亞洲其他地區的交流及業務往來。