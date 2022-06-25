東方日報A1：西九危樓甩皮甩骨　屋署加固救急

本報獨家報道佐敦文苑樓驚變危樓，街坊提心吊膽後，獲坊間極大回響，終「踢郁」屋宇署進行加固工程。據悉，事發單位被業主改作劏房出租，一年前曾被投訴而遭屋宇署勒令清拆劏房間隔。雖然該署指樓宇沒有明顯危險，惟單位外牆爆裂、鋼筋外露問題一直未有改善，直到本報報道後，屋宇署昨才急忙為該單位露台加裝臨時支撐。街坊表示擔心冧樓危機，議員批評屋宇署跟進「歎慢板」，直到傳媒報道後才加固是「後知後覺」。

文苑樓涉事單位去年仍被用作劏房用途時，因出現漏水問題，被其他住戶投訴，屋宇署派人視察後，曾要求業主將所有室內劏房間隔拆除，但拆卸進展緩慢。直到今年1月，業主拆除間隔後，屋宇署再派人到場，並發出命令規定業主須委任認可人士或註冊結構工程師勘測單位露台的結構及提交補救工程建議，修葺單位內破損的混凝土結構構件，而該命令將於下月期限屆滿，屋宇署引述業主稱，短時間內委任認可人士跟進勘測令及維修令。

本報記者昨日再到場巡視，警員已解封該處，到下午約3時許，屋宇署安排政府承建商到場進行加固工程，除原先由文苑樓業主立案法團安裝用作臨時支撐的千斤頂外，工人另加千斤頂，以及本報引述專家建議安裝的工字鐵。

於涉事單位下方的衣服店負責人區小姐說，去年7月該處加裝了千斤頂，惟昨日經傳媒報道後才知道大廈外牆有裂縫。而文蔚樓居民潘太則稱，樓上樓下均有劏房，不時漏水，令她困擾多年；即使屋宇署曾到場視察，最後仍不了了之。至於文苑樓居民陳先生說，現時仍未見當局向居民解釋事件，令他對大廈外牆出現裂縫格外擔心。

議員梁文廣批評，涉事單位去年已收到投訴，而裂痕等亦非近日才出現，即使不用業主拆開劏房間隔亦可見到，但屋宇署仍執意要求業主先行清拆再作詳細檢查，惟清拆需時，結果問題由去年拖延至今仍未解決。雖然屋宇署稱不會有明顯危險，但或會有石屎剝落等，他形容屋宇署「反應唔夠快」，待傳媒大事報道後才急忙加固，明顯有歎慢板之嫌。梁又質疑屋宇署資訊發放極不透明，傳媒報道後仍未有即時通知街坊，亦未有與居民解釋事件，明顯不足，「應該要安咗市民嘅心先，去到咁嘅程度都唔講！」

屋宇署表示，前日已派員到場視察，雖未能進入涉事單位，惟從室外視察發現外牆有若干裂縫，情況與今年初視察時相若，不會對樓宇整體結構造成影響，亦沒有明顯危險。該署昨已為單位露台加裝臨時支撐，將密切跟進有關勘測令及維修令的遵辦情況。

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