葵青警區展開跨部門行動　針對改善街道管理問題

葵青警區於2021年中開展一個名為「超空行動」的跨部門行動，旨在提高不同部門協調能力以打擊一系列街道管理問題，於過去一年，成功有效針對多個影響民生的街道管理問題。

在街道阻塞方面，葵青區民政處及食環署於葵德街清理10多年來對道路使用者造成阻塞的棄置卡板，於一年間警方於上址共發出超過100張傳票，而食環署則清理超過600塊卡板。同時，區內有大量發泡膠箱因疫情被棄置於路旁，警方聯同食環署加快清理發泡膠箱，以減少對道路使用者的影響。另外，人員近日在昂船洲貨櫃碼頭南路清理棄置車輛行動中，葵青警區更首次聯同地政總署即時充公棄置車輛作公開拍賣，增強阻嚇力。

此外，葵青警區及葵青民政處聯合多個政府部門打擊區內非法燃油轉注黑點，其中葵青警區聯同新界南交通部及消防處人員主動出擊針對經營非法燃油轉注人士，更與葵青民政處、地政總署及運輸署等部門即時進行道路改建工程，以防止相關地點再次出現非法行為。同時，機電工程署及環保署亦就「偷電行為」及潛在污染問題作巡查。 除此之外，「超空行動」的執法範圍亦突破慣常執法模式，例如因應疫情肆虐，警方聯同其他部門加強打擊街頭聚賭行為，以防範群組聚集。