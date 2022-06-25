林志釉指大灣區醫生來港需時適應　料往後幾年人手不足持續惡化

醫院管理局人手流失大增，截至4月，公立醫院過去一年總離職人數逾3,100人，局方日前宣布推出「大灣區醫生交流計劃」，引入早前於本港第5波疫情來港援助的內地醫護再次來港。病人政策連線主席林志釉今早(25日)在電台節目表示，香港與內地的醫療系統和使用語言不同，內地醫護到港後或需要幾個月時間適應，但交流計劃只有1年，故對醫管局挽留人手的措施有所保留，認為往後幾年人手不足的問題或繼續惡化。

對於醫護人手短缺問題，林認為移民潮是一大原因，坦言先進國家對醫生、護士非常渴求，如果他們移民亦不愁找不到在喜歡國家工作。他又指，近兩三年的社會事件，加上公立醫院的壓力或令醫護人員心淡繼而離開。

醫療衞生界議員林哲玄認為，不少內地醫護已熟悉香港環境，而且來自大灣區的醫生大多懂說廣東話，相信不需要1年時間適應，而醫管局提高醫護退休年齡亦有助解決人手不足。他又指，世界各地都有醫護短缺的問題，是人口老化的必然挑戰，尤其是護士離職率一向較醫生高，因為工作環境不利組織家庭，但香港醫生如果到外國執業並不吸引，因為需要重新考試。