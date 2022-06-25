學校推薦直接錄取計劃昨放榜　港大錄取近百學生　成八大之冠

「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）今年首屆推行，計劃只看多元才華、不看文憑試成績，並於昨日(24日)放榜。首屆取錄反應不錯，其中香港大學取錄近百名學生，為八大中錄取最多人數；其次為香港中文大學，取錄了53名學生。今年較少課程參加計劃的城市大學和浸會大學，均表示來年會增加參與課程的數目，例如城大將會由兩個指定課程，增至20多個課程。

教育局一共接獲403所中學、共768份推薦，八大昨亦正式個別向學生發出取錄通知。當中港大接獲約200份推薦，近半數人獲得取錄，較多學生入讀理學、教育、工商管理、人文學科等課程，而港大亦會積極考慮提供更多指定課程。至於中大接獲近300份推薦，最後取錄了53名學生，取錄率約2成，其中理學取錄人數最多，有12人，其次為內外全科醫學士課程和數學精研，各取錄4人。

考試及評核局近日亦接獲申請，內地合資格的港人子弟學校，最快可在2024年起參與香港中學文憑試及設立試場，據了解，有兩所內地港人子弟學校符合申請資格，包括廣州暨大港澳子弟學校，預計首屆約有50名考生應考；而深圳香港培僑書院龍華信義學校亦已申請，料有約70人應考。