129名公僕拒交宣誓聲明　聶德權：已全數離開政府

即將結束多年公務生涯的公務員事務局局長聶德權，今日(25日)在社交網站發布貼文，總結任內的工作。他提到，過去兩年隨着《港區國安法》及完善選舉制度的落實，引入公務員須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港、盡忠職守和對政府負責的安排。現時全體公務員已完成簽署聲明的要求，而不理會或拒絕簽妥和交回聲明的129名公務員已全部離開政府。

對於個別涉嫌違法或違紀的公務員，亦根據公務員紀律機制嚴肅處理。早前涉嫌參與反修例非法活動而被捕的公務員有89名，當中54名已離開政府；8名人員在接受部門調查後已被訓誡或警告，14名人員的個案仍在不同階段的處理中，其餘13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示紀律問題。

在過去5個財政年度，共有155人因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行須接受正式紀律行動和懲處而被免職。在過去一個財政年度，公務員被免職的個案有51宗，已佔過去5年總數的三分一。此外，過去三個財政年度，共有59名試用人員被終止聘用/拒絕批准通過試用關限；其中45個個案，是在過去兩個財政年度內發生的。