薛永恒指抗疫工作充滿挑戰　對安心出行多人下載感神奇

新一屆政府即將就任，而將卸任的創新及科技局局長薛永恒今日(25日)在電視節目中，回顧過去2年工作充滿挑戰，包括利用科技協助抗疫，又形容香港創科已進入黃金時期，相信大灣區是最佳合作夥伴。

薛永恒是2020年4月接替楊偉雄，出任創新及科技局局長，上任時正值疫情爆發，先向市民派發銅芯抗疫口罩，再推出安心出行應用程式。他指工作充滿挑戰，形容是一個神奇之旅，上任時疫情開始猖獗，而安心出行的下載人次達到800多萬，遲些甚至可能去到1,000萬，對政府的應用程式來說，是一個非常神奇的數字。

他又指，新政府清楚說明創科是香港的未來，有信心新政府會全力推動創科，而大灣區將是最佳合作夥伴。他解釋，若以大量生產，香港無論在地方、人手都不足夠，但大灣區正好補足本港不足，而香港的的基礎科研強，但應用科研就深圳強，大量生產的能力則在廣州及東莞，香港與大灣區聯手是優勢互補，期望未來能繼續與香港市民一同推動創科。