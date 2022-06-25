康文署新招打擊炒場冇料到　用家無奈硬食4倍炒價

康文署將於下月1日舉辦「回歸25周年——免費玩盡康樂設施」，大部分設施均可供免費使用，包括室內及室外康樂設施，如羽毛球場、籃球場、高爾夫球設施等，亦包括公眾游泳池。不過，市民鄧生向《東網》求助指，相關政策令不少黃牛黨趁機無本生利，令「炒風」更為熾熱。他苦呻，康文署官網顯示大部分場地已被租訂，但有人卻於網上賣買平台隨意放售，以2小時約300港元的籃球場原價為例，網上標價至少550港元起，而黃金時間更動輒800至1,200港元，批評康文署無力竭止炒場情況。

康文署為打擊炒場情況，上月開始推出一系列新措施，如派職員在租用時段內進行抽樣巡查以確保場地非他人所用、讓市民可透過「智方便」提早15分鐘訂場、「智方便」除了身份認證，亦要綁定一個電話等。鄧先生表示，相關方法存有不少漏洞，直言曾見過不少黃牛黨借用年長的家人身份租場，再現場放售；為避免職員抽查，更會叫老人直接於現場留守。

他批評自新措施落實，黃牛黨只是轉換了手法，由以前派人深夜排隊變為借用別人身份登記及坐場，不少年長已退休的長者更是他們主要招募成員。自疫情緩和，他留意到炒風有上升趨勢，不少市民為求一舒筋骨，無奈地焗食炒價。他建議署方應以「放蛇」取代巡查，只要成功堵截有人買賣場地，便應予以重罰。