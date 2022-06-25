3男涉鼓吹殺警及網售武器裝備被拘　最細14歲不排除受人操控

警方一直進行網上巡邏及情報搜集，不時留意到有人利用網上社交平台，惡意發布對警隊及政府的仇恨言論，鼓吹暴力和煽動他人犯法，當中特別關注在網上買賣平台宣傳及售賣武器，以及一些常用於非法集會的物品，間接促使他人進行違法行為。網絡安全及科技罪案調查科早前經深入調查，鎖定一名22歲男子，懷疑他在網上發布聲稱要殺害政府官員及警務人員等言論，至昨晨(24日)派員掩至天水圍，以涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」將該名報稱電腦工程人員的男子拘捕，同時檢取兩部手機、一個頭盔、一件戰術背心、一條戰術腰帶及13支氣槍。被捕人士正接受扣查。

另外，東九龍總區重案組近日亦發現有人在網上群組售賣武器，包括伸縮警棍、椏杈、軍用匕首及2019年暴力衝突期間、激進示威者經常使用的裝備。警方經追查後，鎖定一名14歲中學生，並於昨日採取拘捕行動，期間在目標人物的住所內搜出盾牌、摺刀、盔甲、頭盔，多個防毒面罩及大量面罩過濾器。警方以「藏有工具可作不法用途」罪名拘捕該名少年，他現已獲准保釋候查，警方會繼續追查涉案物品來源，以及包括買家等涉案人士的身份，並會徹底調查是否有任何人操控年輕人從事相關買賣。

而港島總區刑事部亦留意到一名人士，得悉他於網上交易平台出售防毒面罩及濾罐，並且曾經在不同社交平台發文，煽動他人參與非法集結，懷疑他出售的物品與非法集結有關。警方根據情報，昨晨在北角區拘捕該名報稱侍應的22歲男子，涉嫌「藏有工具可作不法用途」，並起出兩部手機、7個頭盔、28個防毒面罩、28個面罩濾罐和6支氣槍，他現正被扣留調查。警方指出，暫無證據顯示相關罪行與「七一」有關，而被捕人士除涉及上述罪名，亦可能觸犯高等法院於2019年頒布的臨時禁制令，違反禁止任何人在網上發出訊息，煽惑、鼓勵及促使他人行使暴力或威脅使用暴力的規定，構成藐視法庭。警方會循有關方向繼續調查，行動仍在進行中，不排除將有更多人被捕。