天文專家拍攝「八星連珠」現象　冀推廣暗空保護及天文科普

本港近日出現罕見天文現象「八星連珠」，跨媒體天文教育者薛俊朗，連日在清晨時分特意到沙田城門河的畫舫，以「香港僅存的畫舫」為題，拍攝一系列的「行星連珠」現象作品，希望藉此推廣暗空保護的重要性，提高大眾對於天文科普的關注。相片中各行星排成一列，彷似連成一線，其實連珠時行星是散落參差的，並不是像串魚旦串在一起。

薛俊朗是現時全球最年輕的國際暗空委員之一，於國際暗天協會「董事會諮詢委員會」(Advisory Committee to IDA Board of Directors)，擔任亞洲及大洋洲區國際委員。國際暗天協會(International Dark-Sky Association, IDA)是國際權威的暗空保護機構，致力推動夜間天空的保護和減少城市光污染。

薛俊朗亦於去年5月通過美國夏威夷大學「泛星計劃」的大口徑望遠鏡，配備全天高效率的電子相機進行巡視，遠程分析過千張拍攝到的近地天體數據和影像，發現了一顆估計直徑約40米的阿波羅型小行星。及後美國太空總署(NASA)及國際天文學聯合會星中心證實了薛俊朗的發現，小行星獲暫名為「2021 JM6」。