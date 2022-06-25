政Whats噏：房署推57個空置議辦　議員唔敢租

房屋委員會早前發出信函，指房屋署有57個空置議辦放租，區議會議員可以短期租用，租期直至有關區議會選區出現新任區議員為止。之不過，由於政府津貼少，加上區議會補選未明、存廢成疑，令部份區議員租用新議辦時都要「停一停，諗一諗」!

房署指今次租借形式為「先到先得」，亦不會受限於現時嘅租借安排，包括編配優先次序、議員議辦數目及所在地區等。據文件顯示，黃大仙區同元朗區都尚餘6至9個議辦不等，而沙田更有12個。而政府早前公布將區議員開設辦事處實報實銷嘅「營運開支償還款額」，由每年約55.4萬港元增至約56.8萬港元。

之不過，事情往往未如人意，百物騰貴令部分議員卻步。其中現時有24個議席懸空嘅葵青區議會，好多區都無議員服務。但一直希望服務跨選區嘅該區區議員盧婉婷、郭芙蓉同梁嘉銘，都對租空置議辦有保留，要再開會商議是否租用。

其中郭芙蓉就話一直希望擴展議辦，但由於開設議辦實報實銷嘅「營運開支償還款額」唔夠用，曾經建議當局不如將議辦津貼同職員津貼分開計算，以免開到議辦又無錢請人；而且區議會前景唔明朗，唔知可以租到幾時，所以係資源分配上都要好謹慎。佢亦都表明有意同立法會黨友，或者係同盧婉婷、梁嘉銘等區議員，「孖住」開議辦，從中減低成本咁話。郭又都建議區議會可以劃大個選區範圍，咁就唔怕重疊，而議辦亦有一定嘅需求，包括用作組織及派物資等。

其實房委會早喺去年9月向區議會秘書處發出信函，話房署有百多個空置議辦單位，歡迎議員申請租用，但租用期僅3個多月，其後再度發信，指再有88個空置議辦可供短期租用，但租用期更縮至2個多月。但租用期短加上政府部門審批過程慢，上次都有議員埋怨甚至「望而生畏」，未有租用喇！如今又再有57個空置議辦，唔知又有冇人吼呢？